El padre Apeles desvela que coincidía con el rey Felipe de joven: "Tenemos la misma edad y éramos fiesteros los dos"

"Al rey le conozco cuando todavía era príncipe", destaca el padre Apeles, que detalla en este vídeo que se conocieron en la época en la que salían por Madrid y Palma de Mallorca.

Alfonso Arús destaca que "el padre Apeles estuvo en los corrillos del 12 de octubre revelando que en su época de juventud coincidió de fiesta con el rey Felipe". "Al rey le conozco cuando todavía era príncipe", destaca el padre Apeles, que detalla que "salía por Madrid": "Íbamos a Gabana y donde sea y me lo encontraba en sitios. En Madrid y en Palma de Mallorca".

"Más o menos tenemos la misma edad y éramos fiesteros los dos", asegura el padre Apeles, que destaca que "era un chico correcto, que estaba en su sitio": "Nunca le veías hacer nada, ni bailar ni nada". Desde el plató de Aruser@s, sin embargo, Alfonso Arús recuerda que "se sabe que el rey Felipe baila".

La complicidad del rey Felipe y la princesa Leonor

La princesa Leonor ha protagonizado estos momentos de complicidad con el rey Felipe y su hermana, la infanta Sofía, durante el 12 de octubre.

