Alfonso Arús aprovecha la conexón con la redacción de laSexta Noticias para preguntarle a Paula del Fraile sobre las imágenes que compartió en sus redes sociales en el día del padre junto a su marido, José Yélamo, y su hija, Claudia: "Es su segundo día del padre porque el año pasado Claudia ya tenía un par de meses. Todavía no le daba abrazos y besos entonces este año ha sido más contundente", desvela la periodista.

Del Fraile cuenta cómo disfrutaron del pasado 19 de marzo y desvela que la pequeña empezó a decir antes papá que mamá: "Me han dicho que suele pasar, que no me preocupe". Alfonso Arús le asegura que eso "no indica nada", aunque lo que la periodista cree que sí que tiene "perdido" es el equipo de fútbol de su hija: "Yo creo que va a ser cadista".

Así se enamoró de José Yélamo

Lejos de rehuir la pregunta de Arús, Paula del Fraile ha hablado públicamente de su relación con José Yélamo: "Lo mío fue la primera vez que me pasó y fíjate, espero que no haya una segunda". La periodista y el presentador de laSexta Noche se enamoraron trabajando, como se muestra en el vídeo que acompaña a la noticia, aunque ahora ya no comparten redacción.