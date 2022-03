Paula del Fraile es una periodista de laSexta que conecta diariamente con Aruser@s para comunicar la última hora informativa sobre política. Sin embargo, el final de su intervención de hoy en el programa ha sido diferente.

Alfonso Arús ha hablado con la periodista sobre enamorarse en el trabajo. "A ti ni te pregunto...", ha comentado el presentador siendo consciente de la relación que Paula del Fraile mantiene con José Yélamo, periodista y actual presentador de laSexta Noche.

Lejos de rehuir la pregunta de Arús, Paula del Fraile ha hablado públicamente de su relación con el comunicador: "Lo mío fue la primera vez que me pasó y fíjate, espero que no haya una segunda". La periodista y José Yélamo se enamoraron trabajando, como se muestra en el vídeo que acompaña a la noticia, aunque ahora ya no comparten redacción: "Físicamente ya no compartimos redacción, en su día sí que lo hicimos. Compartimos casa, comida y Claudia. Y cama, claro".

La boda de revista de Paula del Fraile y José Yélamo