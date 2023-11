Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo de hace cinco años, en 2018, en el que Mary de Dinamarca dedicó unas bonitas palabras a su marido, Federico de Dinamarca. Unas palabras que ahora llaman la atención después de las fotografías del príncipe con Genoveva Casanova tras pasar la noche juntos en Madrid.

"Eres una persona de muchas dimensiones, complejo y directo al mismo tiempo", destacó Mary de Dinamarca, que afirmó que estaba muy contenta con su relación: "Estoy tan feliz de que me hayas hecho perder la cabeza y de que nos hayamos atrevido a enamorarnos, y no por un instante, sino para toda la vida". "La vida contigo nunca es aburrida, nos hemos vuelto tan cercanos... dándonos espacio el uno al otro", afirmó su mujer, que reflexionó: "¿Cómo puede uno con palabras capturar a una persona como tú? Simplemente no puedes, puedes atreverte a caminar juntos".

Alfonso Arús reflexiona sobre estas palabras en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica los "marrones" que tiene la pareja este fin de semana. Por ejemplo, el 18 cumpleaños de uno de sus hijos, que debe jurar la Constitución. Además, estos días habrá una cacería en el palacio de Copenhague y, por primera vez, la prensa no podrá estar presente.