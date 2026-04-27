Alfonso Arús reacciona a la nueva tendencia gourmet de servir rebujito y 'kalimotxo' en alta cocina

El debate gastronómico sigue en Aruser@s tras conocerse que bebidas tradicionales como el rebujito, el kalimotxo o la sangría podrían dar el salto definitivo a los restaurantes de alta cocina.

La gastronomía sigue evolucionando y en Aruser@s han puesto sobre la mesa una curiosa tendencia que estaría ganando fuerza entre grandes restaurantes: recuperar bebidas tradicionalespopulares.

Según ha explicado Alba Sánchez, la idea surge tras un "simposio de reconocidos restauradores celebrado después de Madrid Fusión". "Están pensando en por qué están recuperando recetas tradicionales en la gastronomía y no lo hacemos con el kalimotxo, la sangría y el rebujito", ha desvelado, apuntando que estas bebidas tendrían ago "más de glamour", en comparación con "las fiestas de pueblo". "Todo tiene su espacio", ha defendido la colaboradora.

Por su parte, Alfonso Arús ha matizado con humor: "Reinventado, eso sí", subrayando que la clave estaría en elevar la calidad, a lo que Elizabeth López ha añadido entre risas: "El vino no sería peleón".