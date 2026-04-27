"Enhorabuena, aparcas como una mierda": la nueva tarjeta viral que arrasa en un parking de vecinos

Aruser@s se hace eco de esta tarjeta tan viral como necesaria que están empezando a encontrar los propietarios de algunos coches de una comunidad de vecinos.

Si tienes un vecino que aparca siempre mal y ya lo tienes fichado, seguro que esta tarjeta que muestra Aruser@s puede darte alguna que otra idea y ser de mucha utilidad. "Enhorabuena, aparcas como una mierda", puede leerse en su parte frontal. Atrás, hay escritas una serie de opciones, a tachar por la persona que felicita al conductor. Entre ellas destacan "dos plazas, un coche", "tu coche mola, pero está en diagonal" y "tu coche es feo y está en diagonal". "Una de nuestras maquilladoras el otro día tuvo que entrar por el maletero porque la encerraron otros dos coches", cuenta Angie Cárdenas en el programa de laSexta.

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