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En China

Así es la escalera mecánica que te sumerge en un acuario de China y te hace sentir como un pez

Imagina subir por una escalera mecánica mientras los peces nadan a tu alrededor como si fueras uno más de ellos. Eso es lo que ofrece este nuevo acuario de China.

Así es la escalera mecánica que te sumerge en un acuario de China y te hace sentir como un pez

Si los acuarios ya resultan espectaculares por permitirnos acercarnos a la vida marina, la última novedad en China eleva la experiencia a otro nivel: una escalera mecánica que atraviesa un acuario y hace que te sientas como un pez más entre los corales y los peces.

"Podéis tener la sensación de hacer submarinismo sin mojaros", bromea Alba Sánchez, destacando la increíble sensación que ofrece. "Es uno de los más novedosos de Asia y, como veis, está teniendo bastante éxito", añade la colaboradora, mientras muestra las impresionantes imágenes del recorrido.

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