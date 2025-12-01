Así era el Dunkleosteus, el temible depredador de hace 360 millones de años que deja sin palabras a Aruser@s

El equipo de Aruser@s muestra una recreación en vídeo del Dunkleosteus, uno de los depredadores más imponentes del periodo Devónico.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s una sorprendente recreación elaborada por expertos que muestra cómo era el que se considera uno de los depredadores más temidos de hace 360 millones de años.

El Dunkleosteus, un animal colosal del periodo Devónico que contaba con una anatomía tan peculiar como aterradora: no tenía dientes, pero los sustituía por potentes "cuchillas óseas" y una mandíbula formada por cartílago.

"Visto desde fuera, su cuerpo recordaba a un enorme esqueleto nadador. Con más de ocho metros de longitud, dicen que era el terror de un tiburón blanco si hubieran coincidido en el tiempo", comenta Alba Sánchez.

