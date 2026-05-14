Así es 'EmilyCC', la streamer que lleva desde 2021 en directo: "Tiene el récord de Twitch"

"Emily lleva casi cinco años en directo mientras duerme, se ducha, pasea al perro... pero no ha pagado el streaming ni una sola vez", destaca Hans Arús, que afirma que "tiene el récord de Twitch".

Hans Arús muestra en este vídeo a la streamer '@EmilyCC', quien lleva desde noviembre de 2021 retransmitiendo en directo de manera ininterrumpida. La joven, que tiene 21 años, empezó con 16 años. "O sea, era menor de edad, me parece una locura", afirma Angie Cárdenas mientras Alfonso Arús destaca que parece que "tiene buena cara". Por otro lado, Hans Arús explica que "hay una cuenta atrás que, en teoría, si dejas de donar, ese contador llega a cero, pero va por 800 días": "Aunque ella comenta que si le donan un millón de dólares lo cierra".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.