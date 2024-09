Un joven se graba gastándole una broma a su madre y consigue más de dos millones de visualizaciones en TikTok. El hombre está junto a su pareja en el coche y le dice a su madre que hoy irá a su casa con otra mujer que no es su novia para sorpresa de su progenitora.

"Voy para casa con Samantha, una amiga que conocí en el gimnasio", le dice a su madre, mientras su pareja se ríe. La señora contrariada le pregunta si también va a ir con su novia y este le responde que no, a lo que su madre le contesta que entonces no vaya. "Por eso te marco para que no digas nada", le explica su hijo. Su madre enfadada le afirma que sí va a decírselo a su pareja y que en su casa no va a entrar nadie. "Gianna antes que cualquier persona, estás mal, muy mal", le dice.

Cuando llega al hogar la pareja se empieza a reír porque está la mujer esperándoles en la puerta para ver con quién va su hijo. En el plató de Aruser@s, todos los tertulianos se ríen con la broma del hijo y la reacción de su progenitora. Hans Arúsdestaca los valores de la señora ante la supuesta infidelidad de su hijo.