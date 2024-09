'La Mari' quiere que su hijo la lleva al mercado porque tiene una cosa muy importante que hacer. Al parecer, a la señora se le ha acabado la piña y necesita una urgentemente... aunque no sabemos si la pondrá bocabajo en el carrito. Es por ello que le pide a Fortu que la lleve, como vemos en este vídeo viral que aparece en la sección de 'zascas' de Aruser@s.

El cantante de heavy metal parece no estar al día y no entender la referencia velada a la última tendencia viral, con lo que ataca a la señora con otra pullita. "Yo te llevo y te suelto", responde, algo que la ofende. "¿Cómo me vas a soltar, cojones? Ni que fuera yo un perro para que me sueltes para ir a mear. ¡No te jode!", contesta ella.

En el plató, los colaboradores siguen dándole vueltas al comentario de 'La Mari'. "¡Que quiere piña! ¡Quiere tema!", exclama Angie Cárdenas, como intentando hablar con Fortu a través de la pantalla.