Después de que Mariah Carey haya dado la bienvenida a la Navidad con este vídeo convertida en Morticia Addams, ahora la cantante ha arrancado su gira navideña: 'Christmas Time Tour'.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal "el broche final del concierto" en el que canta su mítica canción, que ya es un himno de Navidad, 'All I Want for Christmas Is You'. Hasta en el plató de Aruser@s se animan a cantarla.