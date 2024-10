Mariah Carey ha mostrado su apoyo a Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos al protagonizar un cómico dúo con la actriz Kerry Washington. Ambas hacen alusión al conocido tema navideño de la cantante: 'All I Want For Christmas Is You'.

La actriz saca un abanico en el que anima a los estadounidenses a votar mientras interrumpe a Mariah: "Todavía no es tu temporada, Mariah. Es temporada de votación''. Puedes ver el viral en el vídeo principal de esta noticia. Otros famosos que han anunciado su apoyo a la vicepresidenta del Gobierno han sido Bad Bunny Ricky Martin después del mitin de Donald Trump en el que Puerto Rico fue calificado de "isla basura".