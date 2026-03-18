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"No conozco a nadie, me quedo con todo"

Los aruser@s se retratan: ¿Compartirían 100.000 dólares con tres desconocidos o se quedarían todo el dinero para ellos solos?

El famoso youtuber MrBeast ha vuelto a hacerse viral con un vídeo en el que muestra cómo se comportan cuatro personas cuando les hacen elegir entre compartir 100.000 dólares con las otras tres o quedarse todo el dinero para ellas solas.

Los aruser@s se retratan: ¿Compartirían 100.000 dólares con tres desconocidos o se quedarían todo el dinero para ellos solos?

"Tenemos 100.000 dólares y cada uno, por turnos, puede coger lo que quiera". Es el resumen que Hans Arús hace en Aruser@s de este juego de MrBeast que no ha tardado en hacerse viral en redes. Un experimento social que acaba como todos imaginamos.

El primero de los participantes decide no compartir, pero deja 4.000 dólares para las tres personas que vienen detrás. "No conozco a nadie, me quedo con todo", dice con seguridad. "La gente es codiciosa", lamenta la chica que llega después de él. Acto seguido, se lleva 3.000 dólares, dejando solo 1.000. "Dame 500", dice el tercero. La última también se queda con 500.

"La pregunta es: ¿qué habríais hecho vosotros?", pregunta el colaborador a sus compañeros. Ninguno de ellos duda a la hora de contestar: "Me lo llevo todo, no los conoces de nada".

Alba Gutiérrez se escuda en que quizá quienes participan contigo tengan más dinero que ella. "Igual ellos harían lo mismo. Vas a un concurso a llevártelo calentito", concluye Angie Cárdenas.

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