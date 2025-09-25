El vídeo de la abuela que la 'lía' en casa tras preguntar por un remedio para ahuyentar cucarachas

Una señora encuentra una cucaracha en casa, decide preguntar por algún remedio casero y lo pone en práctica. La nieta, que visita a la yaya, no se puede creer la que ha montado para ahuyentarla.

"Le dicen a tu abuela que el laurel es efectivo contra las cucarachas y pasa esto", escribe entre risas '@anuste25', una nieta que ha ido a visitar a su yaya a casa y se ha encontrado con una selva en mitad de la cocina.

Las plagas de cucarachas son una auténtica tortura en muchas casas y esta abuela ha decidido ponerle solución inmediata. Según le han contado, las hojas secas de laurel esparcen su aroma en las zonas de paso de estos insectos, ayudando a ahuyentarlas de nuestros hogares. "¿Has montado esto por una cucaracha?", ríe la nieta, mientras la yayá enseña todos los rincones de la casa.

"Si realmente funciona, es obvio que no tendrá ni una más", dice entre risas Alfonso Arús, al ver que ha puesto hasta laurel en todas las esquinas, grietas y los alrededores de los electrodomésticos. "La cucaracha se ha ido del piso, del barrio y de la ciudad", bromea Marc Redondo.