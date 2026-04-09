Una argentina prueba un bocadillo de calamares y deja a todos en shock por brutal cantidad de sal que le echa

La reacción de una influencer al probar uno de los bocados más típicos de la gastronomía española, el bocata de calamares, se ha vuelto viral en redes, aunque no precisamente por su valoración final.

Si hay algo de lo que presumimos en España es de nuestra gastronomía. Desde una buena paellahasta un bacalao al pilpil o un clásico bocadillo de calamares, pocos platos generan tanto orgullo entre los españoles.

Por eso, las reacciones de turistas e influencers probando estos productos suelen triunfar en redes sociales. Pero, en esta ocasión, lo que más ha llamado la atención no ha sido la opinión sobre el bocadillo, sino la sorprendente cantidad de sal que le añadió antes de probarlo.

La protagonista del momento ha sido la influencer Lola Cabeller, que pidió un bocadillo de calamares con alioli dispuesta a descubrir uno de los clásicos más conocidos de la cocina española. "Para mí la combinación no pega ni con moco, pero como es españolete...", comienza diciendo entre risas. Sin embargo, justo antes de dar el primer bocado, pide sal y empieza a echar una cantidad que ha dejado boquiabiertos a miles de usuarios.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús confiesa que lo que mas le ha gustado es el término "españolete", mientras Hans Arús bromea con la escena asegurando que "está en su punto de sal".

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