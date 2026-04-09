Ahora

Virales

Una argentina prueba un bocadillo de calamares y deja a todos en shock por brutal cantidad de sal que le echa

La reacción de una influencer al probar uno de los bocados más típicos de la gastronomía española, el bocata de calamares, se ha vuelto viral en redes, aunque no precisamente por su valoración final.

Una argentina prueba un bocadillo de calamares y deja a todos en shock por brutal cantidad de sal que le echa

Si hay algo de lo que presumimos en España es de nuestra gastronomía. Desde una buena paellahasta un bacalao al pilpil o un clásico bocadillo de calamares, pocos platos generan tanto orgullo entre los españoles.

Por eso, las reacciones de turistas e influencers probando estos productos suelen triunfar en redes sociales. Pero, en esta ocasión, lo que más ha llamado la atención no ha sido la opinión sobre el bocadillo, sino la sorprendente cantidad de sal que le añadió antes de probarlo.

La protagonista del momento ha sido la influencer Lola Cabeller, que pidió un bocadillo de calamares con alioli dispuesta a descubrir uno de los clásicos más conocidos de la cocina española. "Para mí la combinación no pega ni con moco, pero como es españolete...", comienza diciendo entre risas. Sin embargo, justo antes de dar el primer bocado, pide sal y empieza a echar una cantidad que ha dejado boquiabiertos a miles de usuarios.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús confiesa que lo que mas le ha gustado es el término "españolete", mientras Hans Arús bromea con la escena asegurando que "está en su punto de sal".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump mantiene a las tropas desplegadas y amenaza a Irán con una ofensiva "más fuerte" si falla el acuerdo
  2. Hizbulá resquebraja el alto el fuego y responde con más ataques a Israel por su "violación" del acuerdo
  3. Última hora del juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El juicio a Ábalos cierra la semana con Carmen Pano, la mujer que dijo llevar dinero a Ferraz
  4. La Guardia Civil ve "dudas" en la cualificación de los operarios que revisaron la vía de Adamuz seis meses antes del accidente
  5. Relojes de contrabando para futbolistas: Andorra investiga desde los 415.000 euros pagados por Thomas Partney a los 58.000 por Santi Cazorla
  6. La 'reina de la ketamina', condenada a 15 años de cárcel por la muerte del actor Matthew Perry