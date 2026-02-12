Calamares de pote por 46 euros: la "sorpresa" fuera de carta de un restaurante que indigna en Aruser@s

Un simple plato recomendado por el camarero del restaurante puede convertirse en un auténtico susto para la cartera, como demuestra el viral presentado en Aruser@s.

Muchas veces conviene preguntar antes de dar algo por hecho y, sobre todo, antes de fiarse ciegamente de las recomendaciones del camarero. Así lo retrata el viral que ha presentado Hans Arús. La pareja protagonista muestra el ticket de lo que les costó la comida en un restaurante después de dar el visto bueno a un plato recomendado, ya que el que querían estaba agotado. El resultado: más que una sugerencia del chef, parecía una sugerencia del banco.

La alternativa, fuera de carta, les costó nada más y nada menos que 46 euros: unos calamares de pote. Un precio que, según el ticket, venía sin anestesia. "Hay que tener cuidado con los platos fuera de carta", ríe Alfonso Arús, señalando el arma de doble filo que pueden ser. "A veces es fuera de carta y fuera de cartera", bromea.

Lo que ha quedado claro entre los tertulianos es que "hay que huir de los que no te remarcan el precio". Alfonso Arús asegura que mide "la honradez del restaurante" por el vino. "Si el vino que te ofrecen está en el mismo rango de precio, creo en la honestidad de ese restaurante; pero no todos lo hacen así", comenta. Porque, a veces, el fuera de carta no es una sorpresa gastronómica, sino una sorpresa en el extracto bancario.

