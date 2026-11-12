La app viral que permite puntuar los mejores baños de la ciudad: "Si te estás cagando vivo y no sabes dónde plantar un pino..."

Encontrar un baño cuando más lo necesitas puede convertirse en una auténtica carrera contrarreloj. Para evitar situaciones de emergencia, una aplicación se ha hecho viral al permitir a los usuarios localizar los baños que tienen cerca, valorarlos y compartir sus opiniones sobre cada uno de ellos.

La creadora de contenido '@ytusinfiltro' ha mostrado esta curiosa herramienta, que recopila diferentes aseos para que los usuarios sepan dónde acudir cuando surge una urgencia. "Si te estás cagando vivo y no sabes dónde puedes plantar un pino, hay una web que se llama meestoy.cagando.es que te recopila todos los baños que tienes por ahí", explica.

El vídeo ha despertado el interés de Alfonso Arús, que ha aprovechado para recordar que uno de sus colaboradores ya se había adelantado a esta tendencia. El presentador ha mencionado el libro 'Barcelona es una merda', de Óscar Broc, una guía que recoge y clasifica los mejores baños de la ciudad. "Es decir, fue un precursor", ha señalado Arús, poniendo en valor la iniciativa de su colaborador.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.