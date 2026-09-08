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Así es el 'sistema métrico español' que todos utilizamos sin darnos cuenta: "Un huevo puede medir cualquier cosa"

"Cuatro gatos", "un huevo" o "un chorrito"son medidas que todos entendemos en España, aunque nadie sepa exactamente cuánto significan. El creador de contenido pone nombre a este particular "sistema métrico español" con este viral.

Así es el 'sistema métrico español' que todos utilizamos sin darnos cuenta: "Un huevo puede medir cualquier cosa"

Todos sabemos que en España tenemos nuestros propios conceptos para medir las cosas sin necesidad de utilizar un valor exacto. Todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando hablamos de "un cojón y medio", "cuatro gatos", "un huevo", "un pelín", "un chorrito", "un puñado", "una pizca" o "media vida". Es nuestro particular "sistema métrico español".

"Un huevo puede medir cualquier cosa, desde distancia, peso, dinero...Un chorrito es una unidad de volumen. Un chorrito puede durar cinco segundos o convertirse en un cubata", explica entre risas Aleix Martel, conocido creador de contenido escénico, en un vídeo dedicado a este peculiar sistema de medición.

Una teoría que llega hasta el plató de 'Aruser@s', donde Alfonso Arús no duda en aportar sus propias unidades de medida y propone una nueva: "una migaja".

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