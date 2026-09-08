Así es el 'sistema métrico español' que todos utilizamos sin darnos cuenta: "Un huevo puede medir cualquier cosa"

"Cuatro gatos", "un huevo" o "un chorrito"son medidas que todos entendemos en España, aunque nadie sepa exactamente cuánto significan. El creador de contenido pone nombre a este particular "sistema métrico español" con este viral.

Todos sabemos que en España tenemos nuestros propios conceptos para medir las cosas sin necesidad de utilizar un valor exacto. Todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando hablamos de "un cojón y medio", "cuatro gatos", "un huevo", "un pelín", "un chorrito", "un puñado", "una pizca" o "media vida". Es nuestro particular "sistema métrico español".

"Un huevo puede medir cualquier cosa, desde distancia, peso, dinero...Un chorrito es una unidad de volumen. Un chorrito puede durar cinco segundos o convertirse en un cubata", explica entre risas Aleix Martel, conocido creador de contenido escénico, en un vídeo dedicado a este peculiar sistema de medición.

Una teoría que llega hasta el plató de 'Aruser@s', donde Alfonso Arús no duda en aportar sus propias unidades de medida y propone una nueva: "una migaja".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido