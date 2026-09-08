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Comienza Ciencias Políticas

Alfonso Arús, del 'menú con encanto real' de la universidad de la princesa Leonor: "¿Puedo quedarme con el de las monjas?"

"Monjas 1, universidad 0", afirma Alfonso Arús tras ver el menú especial que la Universidad Carlos III ha hecho en el primer día de la princesa Leonor, que estudiará Ciencias Políticas.

Alfonso Arús, del 'menú con encanto real' de la universidad de la princesa Leonor: "¿Puedo quedarme con el de las monjas?"

La princesa Leonor ha comenzado sus clases en la Universidad Carlos III, donde han puesto una marquesina en su honor con el siguiente mensaje: "Bienvenida a la uni, princesa. Aquí hay coronas para todo el mundo". Además, la cafetería de la universidad ha creado un menú 'con encanto real' en honor a la princesa Leonor. la heredera comienza Ciencias Políticas en la universidad pública madrileña, entre cámaras, seguridad y el propósito de llevar una vida académica normal.

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