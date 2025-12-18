Antonia Dell'Atte reacciona a la relación de Ana Obregón y Jeffrey Epstein: "No consumo ni como basura"

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el zasca de Antonia Dell'Atte a Ana García Obregón tras conocerse la investigación de 'The New York Times' en la que se desvela su relación con el condenado por pederastia Jeffrey Epstein."No consumo basura y no como basura", ha afirmado tajante la modelo a los reporteros en este vídeo.

Según la investigación del conocido periódico, el magnate y pederasta Jeffrey Epstein comenzó a amasar su fortuna tras cobrar una generosa recompensa de la familia de la actriz Ana Obregón y otras familias españolas, quienes le contrataron para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra, según una información de 'The New York Times' (NYT) que recoge EFE. Según el medio, a principios de la década de 1980, Epstein salía de manera casual con la famosa española. En un momento dado, los Obregón, junto a otras familias de España, le pidieron ayuda para encontrar el dinero que habían invertido en la firma de inversiones Drysdale Securities, que acabó quebrando.

Epstein contactó entonces con Bob Gold, un amigo y exfiscal federal, quien relató al periódico que tras una búsqueda de un año descubrieron que los fondos se encontraban en la sucursal de las Islas Caimán de un banco canadiense. "Epstein recibió una generosa recompensa por haber encontrado el dinero", y esta ganancia, combinada con una presunta estafa al empresario Michael Stroll, "lo convirtió en millonario", de acuerdo al medio neoyorquino.

Ana Obregón lo niega

Por su parte, Ana Obregón no ha tardado en pronunciarse respecto a la información del medio norteamericano. Lo ha hecho con Sonsóles Ónega durante su programa en Antena 3, donde ha subrayado que "todo eso que ha salido (...) es falso", así como que "no había ninguna relación económica de nada". Sin embargo, Obregón sí ha confirmado la relación con sus padres: "Conoció a mis padres, pero en la vida me ha salvado porque estaba en quiebra. No había ninguna quiebra de nada. La relación de Jeffrey no tiene nada que ver con dinero ni con mis padres".

Además, la presentadora ha desmentido que la relación con Epstein fuera más allá de una amistad, a pesar de que en sus memorias lo calificó como el "hombre perfecto". Sobre estas palabras, la también actriz ha subrayado que fueron "muchísimo antes de que se se destapara que este hombre era un ser repugnante": "Me repugna haber sido su amiga".

