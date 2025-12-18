De las sardinas ahumadas de Eva Longoria a la casa de jengibre de Jennifer Garner: así pasan las famosas la Navidad

Eva Longoria y Jennifer Garner han protagonizado varios vídeos en los que enseñan sus recetas de esta Navidad: desde hacer sardinas ahumadas en un reto viral a una casa de jengibre que ya le gustaría a Tatiana Arús.

Eva Longoria ha compartido un vídeo en el que realiza el 'reto de las sardinas'. "Voy a probar el reto de las sardinas, aunque no me gustas las sardinas", reconoce la actriz en el vídeo principal de esta noticia, donde explica cómo pone un papel encima de la lata llena de sardinas.

"Tienes que ponerlo encima y que absorba", detalla la actriz, que, después, quema el papel. Tras apagar el papel ardiendo, Eva Longoria se echas las sardinas aplastadas en una tostada: "¡Oh dios mío, ahora puedo hacer sardinas!". Tatiana Arús explica que de esta forma consigue hacer sardinas ahumadas: "Es una receta que se ha hecho muy viral en la que preparas una tostada con mantequilla y mostaza y luego pone las sardinas".

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s enseña el vídeo viral de otra famosa de Hollywood. En este caso lo protagoniza Jennifer Garner, que se ha grabado haciendo una casa de jengibre. "Un poco versión Picasso, ¿no?", se pregunta la actriz en el vídeo.

Por su lado, Tatiana Arús confiesa en el paltó que lleva años intentando hacer una casa de jengibre pero no le sale: "Llevo tres años, pero este año todavía no lo hemos hecho, estamos estudiante la arquitectura de cómo debe ser". "A la Garner le sale bien, le aguanta", destaca la colaboradora, que enseña otra caja que ha hecho la actriz y que ha puesto al lado de la casita para "colocar dulces".

