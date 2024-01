Después del cruce de acusaciones entre Alessandro Lequio y Ana Obregón tras el nacimiento de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón nacida por vientre de alquiler, y la polémica con las donaciones que ha hecho la presentadora a la fundación Aless Lequio, Antonia Dell'Atte habla ante los medios de comunicación.

"No hablo de nada ni de nadie porque está llegando la hora de la verdad, falta poco", afirma la modelo, que destaca que ella no viene "de la farándula": "Yo me quedo con mi dignidad". "La mentira se viste de verdad, pero luego la verdad va desnuda y yo voy desnuda", resalta Antonio Dell'Atte, que deja en "shock" a Alfonso Arús.

Por su parte, Tatiana Arús explica las declaraciones de la modelo: "Ella dice que en los últimos 33 años ella ha dado algunas informaciones que la prensa ha ocultado, pero que ella ha estado esperando paciente porque sabía que la verdad saldría a la luz".