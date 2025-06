Angie Cárdenas, sobre el vídeo inédito del príncipe Harry y Meghan Markle justo antes de nacer su última hija: "¿No os parece lamentable?"

"Tenemos que hablar de los duques de Sussex", comenta Alfonso Arús en Aruser@s a raíz de la publicación con la que Meghan Markle felicita a su hija menor, Lilibet, por su cuarto cumpleaños.

En las imágenes, inéditas hasta la fecha, somos testigos de un momento muy íntimo, en el que podemos ver al príncipe Harry y su mujer 'perreando' minutos antes de que la pequeña naciera.

"Es la primera vez que vemos públicamente a la pareja en esta actitud tan distendida, felices los dos de haber abandonado la Casa Real Británica", explica Tatiana Arús.

Las reacciones en el plató del programa de laSexta no se hacen esperar. "¿No os parece que es un poco lamentable?", pregunta Angie Cárdenas a sus compañeros. "Un poco no, mucho", responde Hans Arús.

"Yo, cuando lo he visto, he pensado que se habían confundido al publicarlo", reconoce María Moya. "A mí me daría mucha vergüenza que la gente me viera así", añade la tertuliana.