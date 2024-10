Andy y Lucas han desvelado el lujoso regalo que recibieron de Georgina Rodríguez. "Un detalle que desde aquí queremos agradecer a la Gio", destaca Lucas en una entrevista en la Cope, donde asegura que la pareja de Cristiano Ronaldo les ha mandado "unos neceseres de Prada". "Cojo el cepillo de dientes ahora con un cuidado...", bromea el cantante.

"Yo nunca he tenido un neceser de 700 pavos y cuando lo recibí en casa me enteré del precio", cuenta Lucas, que destaca que le da miedo dejar "una crema con un tapón abierto, no vaya a ser que se manche". Y es que recordamos que la modelo tiró de Andy y Lucas y comida vasca para una reunión privada con sus amigas en Madrid, como puedes ver en este vídeo.

Por otro lado, Alfonso Arús destaca que Georgina Rodríguez ha batido todos los récords de suscriptores.