Ana Mena, sorprendida por Bibiana Fernández en su cumpleaños: "No se esperaba que le cantara así el 'cumpleaños feliz'"

28 primaveras ha cumplido nuestra querida Ana Mena, que no sabía que su amiga Bibiana Fernández iba a aprovechar que coincidían en un acto promocional para cantarle 'Happy birthday to you' de la manera tan divertida que podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

"Allí también fue sorprendida con varias tartas de cumpleaños y, por lo visto, también estuvo presente Pedro Almodóvar, que ya sabéis que es muy amigo de Ana Mena", cuenta Tatiana Arús en el programa matinal de laSexta capitaneado por Alfonso Arús.

Y es que, no hay que olvidar que la cantante fue una 'niña Almodóvar'. Cuando tan solo tenía 13 años, el cineasta decidió contar con ella para dar vida en la ficción a la hija de Antonio Banderas.