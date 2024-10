Tacha Beauty ha celebrado su 30 aniversario con una fiesta en la que se han reunido muchas de las famosas habituales de este centro de bella. Desde Rosanna Zanetti hasta Malú o Bibiana Fernández, quien ha hablado con la prensa sobre el rey Juan Carlos. Primero, la famosa protagoniza un divertido momento al pedir al cámara que encienda la luz para que le favorezca más el plano: "Si no voy a salir amarilla, como si estuviera mala del hígado". "Esta entrada tan larga, sin un chupito para animarte, para no entrar a palo seco a hablar", bromea la colaboradora de televisión que destaca que "una copita siempre te anima".

Tras ello, el reportero le pregunta sobre si le ha molestado salir en la lista de las posibles amantes del rey Juan Carlos. "Qué me va a molestar, no es verdad y ya está", afirma Bibiana Fernández, que destaca que no estaba en ninguna lista: "Te lo digo, si no lo sabría yo". "No he tenido nada, no me hubiera importado, a lo mejor, pero ya es tarde", destaca Bibiana Fernández, que bromea: "A buenas horas mangas verdes".