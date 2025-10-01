El reencuentro de Anabel Pantoja y David que desmonta los rumores de crisis

Mientras que Anabel Pantoja vive en Canarias, David lo hace en Córdoba, donde trabaja. Una distancia física que originó rumores de crisis en la relación.

La revista 'Diez Minutos' lleva en su portada las románticas imágenes del reencuentro de Anabel Pantoja y su chico, David. "No hay crisis", destaca Alfonso Arús después de que surgieran los rumores sobre un posible distanciamiento de la pareja a raíz de no verles juntos.

Sin embargo, como explica Tatiana Arús en este vídeo, solo se trata de un distanciamiento físico: "Él trabaja en Córdoba y la conciliación laboral y familiar es compleja". "Él va y viene a Canarias para los fines de semana estar con su hija", explica la colaboradora.

Anabel Pantoja publica imágenes inéditas del nacimiento de su hija

"Lo pasé mal, pero nada más te sentí encima de mí, supe que seríamos la una para la otra el resto de nuestras vidas", ha escrito Anabel Pantoja junto a unas imágenes inéditas del nacimiento de su hija, que puedes ver en este vídeo.

