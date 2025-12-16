¿Amabilidad o estrategia? El truco viral para ser el que más come en una boda

Tratar con cercanía al camarero puede convertirte en el gran beneficiado del aperitivo. Sin embargo, un colaborador de Aruser@s ya aplica un método aún más efectivo: colocarse estratégicamente a la salida de la cocina.

"¿Es amabilidad o pesadez?", pregunta Hans Arús al resto de los colaboradores, antes de presentar la viral reflexión de un experto en comunicación que ha comentado cómo ser el que más come en una boda.

"El camarero es la persona más invisible en una boda; no ves más que bandejas pasando, ves una bandeja y coges y quizás ni miras a la cara al camarero, pero si eres amable con él, le das su espacio, le preguntas el nombre... Se explaya y eres el que más come del aperitivo. Según sale, va directo y te busca", comenta el especialista.

Alfonso Arús no duda en poner en práctica la táctica, mientras que Angie Cárdenas asegura que el colaborador Andrés Guerra ya ha puesto en marcha un método mejor: "Tiene una ubicación perfecta, a la salida de la cocina". "Se planta ahí y es que el canapé ni llega, vuela", ríe el presentador del programa.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.