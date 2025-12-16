La 'pullita' de Alfonso Arús a Angie Cárdenas a los hábitos de regalar en Navidad según la edad: "Eres más agarrada que un chotis"

¿Eres de los que regala experiencias o prefieres un buen regalo práctico? En Aruser@s, Alba Sánchez presenta un estudio viral que analiza los hábitos de regalo según la edad durante las fiestas navideñas.

¿Hay diferencias en los regalos navideños según la edad de las personas? Según cuenta Alba Sánchez, un estudio asegura que los boomers (de 61 a 79 años) son los que más dinero gastan en Navidad, mientras que los Z (de 13 a 28 años) son los más selectivos, prefiriendo regalar experiencias en lugar de objetos materiales.

Por otro lado, los X (de 41 a 60 años) suelen optar por regalos prácticos, mientras que los millennials (de 29 a 44 años) destacan por ser los más tacaños a la hora de elegir sus sorpresas.

Tras el viral, Hans Arús bromea con Alfonso Arús sobre el tipo de regalo que va a hacer este año: "Saltar en paracaídas". "El término experiencia ya me pone de mala leche, no quiero experimentar nada", bromea el presentador del programa, afirmando que "los de su generación" son los más "espléndidos" a la hora de regalar, "sin reparar en el precio" de lo que compran.

Angie Cárdenas, por su parte, admite con humor que ella es "práctica", algo que no duda Alfonso Arús: "Sí, unos calzoncillos o una corbata". "Serás esplendida cuando cumplas 60, pero de momento a los 59 eres más agarrada que un chotis", sentencia entre risas.

