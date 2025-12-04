Alfonso Arús, del vídeo de Jennifer Lopez llorando mientras recoge un premio: "Pensaba que era la Preysler"

"No me creo nada, no ha llorado, es mentira", asegura Alfonso Arús al ver cómo Jennifer Lopez llora tras recibir un premio en la gala del 'Women in Entertainment'.

Jennifer Lopez y Gwyneth Paltrow han sido homenajeadas e la gala 'Women in Entertainment' en un hotel de Beverly Hills. Ambas han posado en la alfombra roja, eso sí, por separado. Jennifer Lopez ha posado con Kerry Washington, que fue la encargada de darle el galardón tras ganarlo en 2023.

"Kerry hizo un discurso muy largo elogiando a Jennifer Lopez", destaca Tatiana Arús, que enseña en este vídeo el momento en el que una emocionada Jennifer Lopez recoge su galardón y confiesa que no se ha preparado bien su discurso. "Pensaba que era la Preysler", asegura Alfonso Arús la ver a Jennifer Lopez, de la que dice que no se cree "nada": "No ha llorado, es mentira".

Y es que Lopez no ha parado de llorar y decir que se sentía muy honrada de estar ahí. "Tenía que haber dedicado más tiempo a mi discurso, he estado muy ocupada", afirma Jennifer Lopez en el vídeo, donde el presentador de Aruser@s insiste: "No me creo ni una lágrima": "Cuántas veces hemos llorado aquí del llanto seco".

Por último, Alba Gutiérrez recuerda que la actriz y modelo ya sabía desde hace semanas que le iban a dar el galardón, por lo que se podía haber preparado su discurso.

