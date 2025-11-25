Alfonso Arús, tras ver el show de Jennifer Lopez en una boda en India: "La pasta se gana con los multimillonarios"

"Muchos ricos quieren subir al escenario y hacer un dúo porque son caprichosos", afirma Alfonso Arús de los multimillonarios que contratan a cantantes famosos para eventos privados, como este show de Jennifer Lopez en una boda en India.

Jennifer Lopez ha ofrecido un espectacular show en una boda en India donde habría percibido hasta dos millones de dólares. "Vemos cómo de nuevo vuelve a subir al escenario en esta lujosa boda de la hija de un multimillonario con farmacéuticas", destaca Tatiana Arús, que explica que la artista "repasó sus grandes éxitos".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús alucina con el ventilador de la cantante: "Lo tiene a toda potencia, una cosa es que se mueva un poco el pelo y otra que estés en un huracán". Por su parte, Tatiana Arús destaca que la artista "lució diseños arriesgados": "No decepcionó a nadie".

Por otro lado, el presentador de Aruser@s explica que "la pasta se gana con los eventos privados de los multimillonarios": "Estás una horita y cuarto como mucho y, en lugar de llevarte toda la banda, te llevas cuatro músicos, porque el que paga lo que quiere ver es al cantante".

"Muchos quieren subir al escenario y hacer un dúo porque son caprichosos", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús explica que, "por lo visto, también se encontraba entre los invitados el hijo de Donald Trump".

