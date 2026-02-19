Alfonso Arús, sobre el viaje de Georgina Rodríguez a Washington: "Esa necesidad de enseñar el lujo es enfermiza"

"Ese bolso de las narices ya lo hemos visto, no me lo saques en todas las grabaciones, ¡ya sé que lo tienes!", critica Alfonso Arús tras ver este vídeo de Georgina Rodríguez en el que muestra su viaje a Washington.

Georgina Rodríguez ha mostrado en Youtube su viaje exprés a Washington, donde la pareja de Cristiano Ronaldo ha acudido tan solo 24 horas. En la primera imagen, la modelo aparece en su jet privado ojeando una revista en la que salen fotografías suyas y enseña su lado más natural a cámara: "Mirad ahora, sin anillos, sin uñas, esto es natural".

En su llegada a Washington, la modelo hace una parada con el resto de su grupo para tomar lomo y café. Tras ello, la joven va a comprar juguetes para sus hijos a un conocido centro comercial. "Hasta aquí mi viaje en Washington, nos vamos corriendo, que nos pilla la tormenta", informa Georgina Rodríguez antes de terminar el vídeo.

Por su parte, Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s: "Estas celebridades algo deben tener porque esa necesidad constante de enseñar todos los productos de lujo es enfermiza". "Ese bolso de las narices ya lo hemos visto, no me lo saques en todas las grabaciones, ¡ya sé que lo tienes!", critica el presentador, que insiste: "Esa necesidad de demostrar siempre que lo tienes todo, que eres la más rica y la que más gasta tiene que ser enfermizo".

Por último, Tatiana Arús enseña cómo la modelo ha compartido unas fotografías cenando solo con su hija, Bella Esmeralda, como plan de chicas.

