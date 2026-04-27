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Lima, en Perú

Isabel Pantoja manda un mensaje a sus fans antes de su concierto en Perú: "Amigos, ya estoy en Lima"

"Queridos amigos, ya estoy en Perú, camino del hotel, y a esperar al lunes para ver a todos mis fans de Lima", destaca Isabel Pantoja en el vídeo, donde manda un mensaje a todos.

Isabel Pantoja manda un mensaje a sus fans antes de su concierto en Perú: "Amigos, ya estoy en Lima"

Isabel Pantoja se encuentra ya en Lima, Perú, donde va a realizar uno de sus esperados conciertos. "Queridos amigos, ya estoy en Perú, camino del hotel, y a esperar al lunes para ver a todos mis fans de Lima", destaca Isabel Pantoja en el vídeo, donde manda un mensaje a todos. Por otro lado, Angie Cárdenas destaca cómo el cámara pilló a la artista mintiendo y haciendo ver que estaba hablando con alguien al móvil para que no la molestaran en el aeropuerto.

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