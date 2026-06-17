Alfonso Arús, al ver que Shakira se quita las gafas para desmentir ser una doble: "Está reciente la inyección"

Tras su polémica actuación en el Mundial, en la que se ha dicho que hasta tenía una doble por, entre otras cosas, llevar gafas, Shakira ha decidido quitarse las gafas en medio de su concierto. Este es el momento.

Shakira ha realizado toda una declaración de intenciones al quitarse las gafas en pleno concierto para desmentir los rumores que habían surgido de que tenía una doble tras su actuación en la inauguración del Mundial de Fútbol en México. "Creo que sobran las palabras", afirma Tatiana Arús, que enseña el momentazo en el que "se quita las gafas sonriendo": "Es verdad que tiene la cara algo hinchada". "Es que está demasiado reciente la inyección, pero luego esto baja", destaca, por su lado, Alfonso Arús.

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