Alfonso Arús, al ver a la princesa Leonor atracar en Santo Domingo: "¿Lo ha hecho ella?, ¡pero si no ve nada!"

El Juan Sebastián Elcano ha llegado a Santo Domingo, donde han atracado en el muelle de Punta Torrecilla. La princesa Leonor, que se encontraba en la torre de mando, ha sido la encargada de la maniobra de arriba y atraque.

"He hecho un plano más detallado y no ve nada, o se baja el moño o no sé", reflexiona Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús alucina al ver el vídeo: "Un momento, ¿la princesa Leonor ha hecho la maniobra de atraque?, ¡pero si no ve nada!".

Por otro lado, el capitán de navío, Luis Carreras-Presas, ha revelado que harán un intercambio de guardiamarinas. "El curso progresa adecuadamente y haremos un intercambio con la Escuela Naval de la Armada Dominicana", ha explicado el capitán, que ha destacado que harán actividades sociales y culturales.

"Este hombre ya es mulato", bromea el presentador de Aruser@s, que destaca que el capitán "está aprovechando el viaje para broncearse".