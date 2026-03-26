Alfonso Arús, al ver los precios de un bar de Asturias a principios de los 2000: "Me provoca entre nostalgia, rabia e impotencia"

En el vídeo se ven tanto los precios en pesetas como ya en euros de un bar de Asturias los 2000. "La comida está a 3,61 euros mientras que la copa de moscatel está a 0,75 céntimos", explica Hans Arús.

Hans Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el viral de la lista de precios de un bar de Asturias en el momento en el que cambiamos de la peseta al euro. En la imagen se puede ver tanto los precios en pesetas como ya en euros. "La comida la tenemos a 3,61 euros mientras que la copa de moscatel está a 0,75 céntimos", explica el colaboradora de Aruser@s que pide al plató que no de "desanimen" al ver cómo ha subido todo.

"Un poco los precios que se manejaban en aquella época que yo no viví", afirma Hans Arús en el plató, donde Alfonso Arús confiesa que le provoca "entre nostalgia, rabia e impotencia". "A mí, incredulidad, porque piensas, '¿cómo es posible?'", se pregunta Angie Cárdenas.

Alfonso Arús recuerda que hace "25 años eran principio de los años 2000", por lo que "no hace tanto" para el gran aumento de precios que hemos vivido. Por su parte, Hans Arús pregunta cuánto duraron estos precios. "Nos timaron", asegura Angie Cárdenas.