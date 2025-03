Alfonso Arús, al ver a los guardaespaldas de Georgina Rodríguez cegando a los fotógrafos: "Es un feo"

Uno de los guardaespaldas de Georgina Rodríguez usa una linterna para fastidiar las fotos a los fotógrafos y que no puedan hacer su trabajo en la Semana de la Moda de París.

Georgina Rodríguez está siendo duramente criticada por la actitud de sus guardaespaldas, que usan un sistema para impedir que los fotógrafos hagan su trabajo. "En el momento en el que se baja del vehículo para ir al desfile vemos cómo uno de sus guardaespaldas usa una linterna para molestar a los fotógrafos y evitar que puedan hacer fotografías de ella", afirma Tatiana Arús, que reflexiona: "Imagino que es para que después ella pueda mostrar las imágenes que quiera".

Alfonso Arús afirma que le recuerda a lo que pasa en los campos de fútbol con los punteros láser y resalta que esto está totalmente prohibido: "Me parece un feo para la labor de los fotógrafos". "Si no quiere que le hagan fotos, que nadie le haga ni una, y verá las consecuencias", afirma rotundo Marc Redondo. Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia las imágenes que a posteriori compartió Georgina Rodríguez: "No tienen nada que ver, estas son como de una auténtica famosa".