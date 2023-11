Tatiana Arús da nuevos detalles de la polémica que rodea a la Casa Real danesa después de las fotografías del príncipe Federicocon Genoveva Casanova. "Cuando piensas que no puede pasar nada más, entras en el Instagram de la Casa Real de Dinamarca y te encuentras unas fotografías del príncipe de cacería". Y no, la cosa no acaba ahí y es que según apuntan, sería el lugar donde conoció a Genoveva Casanova.

"Ellos pueden ir acompañados de señoritas", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús afirma que "la única condición es que no vayas con tu mujer". "Claro, si no no irías de cacería si vas con tu mujer oficial", resalta Alfonso Arús, que reflexiona: "Es una doble cacería, igual te pillas una churri que un elefante". "A veces, el cazador es el cazado, cuidado", insiste el presentador, que alucina al saber que confirmar la asistencia a la cacería son 100.000 euros.

Por su parte, Tatiana Arús enseña unas declaraciones de Genoveva Casanova para 'Vanitatis' en las que afirma que está destrozada y que necesita desconectar. Tras estas declaraciones, todo apuntaría a que la mexicana habría puesto rumbo a Londres desde San Sebastián.