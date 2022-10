¿Quién no ha jugado al juego de la silla? Suele ser una actividad entretenida y divertida, pero no lo es tanto cuando alguien entre los participantes no sabe aquello de que "lo importante es participar".

Como muestra el vídeo de Aruser@s Weekend, un grupo de adultos organiza el clásico juego de la silla, pero cuando para la música nadie quiere perder y se acaban peleando por llevarse la silla. Empujones, patadas, caídas, gestos de rivalidad. ¿Estarían compitiendo por algo?