Las razones por las que tres de cada cuatro españoles cambiarían de empleo

La mejora salarial es el principal motivo para dar el paso, pero no el único. El crecimiento profesional, el teletrabajo y el clima laboral también pesan en la decisión final.

La mayoría de la gente no deja un trabajo por impulso, sino por el sueldo. Así lo explica la periodista Elizabeth López en el plató de Aruser@s, tras conocerse que el 75% de los españoles cambiaría de empleo para mejorar su salario. A este motivo le siguen otros como la necesidad de seguir creciendo profesionalmente o el desgaste de los desplazamientos diarios.

Según el último barómetro, un 75% se cambiaría por mejorar el salario, un 55% para reactivar su carrera profesional y un 23% por los desplazamientos. "La decisión final también se toma en función del ambiente que hay en la empresa", señala la tertuliana, subrayando que el clima laboral es un factor determinante. Otro de los aspectos más valorados actualmente es la "posibilidad de teletrabajar".

"Hay cosas que son cuantificables, como el salario, pero con lo del ambiente vas a ciegas: no puedes saber lo que te vas a encontrar en la empresa en la que vas a ganar más dinero", apunta Alfonso Arús, dejando sobre la mesa las incertidumbres que acompañan a un cambio laboral. Por ello, añade, en muchas ocasiones es recomendable "contar con referencias" antes de tomar la decisión.

