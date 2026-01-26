Romeo Beckham acude con su novia a un desfile en plena polémica con Brooklyn

Tras el polémico comunicado de Brooklyn Beckham contra sus padres, sus hermanos, Cruz y Romeo han acudido a varios desfiles de moda.

Romeo Beckham ha acaparado todos los flashes a su llegada al desfile de Jimmy Choo y de Jacquemus tras el comunicado de su hermano Brooklyn enfrentándose a sus padres. "La familia Beckham está en boca de todos", destaca Tatiana Arús, que detalla que además de Romeo, que viajó con su novia, también lo hizo Cruz, el hijo pequeño de los Beckham.

"Disfrutaron de una cena a cuatro tras finalizar el desfile y no quisieron atender a la prensa", explica Tatiana Arús.

Brooklyn Beckham no quiere reconciliarse con sus padres

Después de un tiempo de distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia, el hijo mayor de David y Victoria Beckham ha explotado a través de un duro comunicado en redes sociales: "He estado en silencio durante años y he hecho todo lo posible para mantener estos asuntos privado".

"Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han impreso", ha escrito el mayor de los Beckham, que ha asegurado que no quiere reconciliarse con su familia: "No me dejan controlar, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida".

"Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, la mayoría a costa de gente inocente, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz", ha asegurado Brooklyn, que ha destacado que sus padres le intentaron "presionar y sobornar" para que renunciara a su nombre. "Ante mi negativa no me han vuelto a tratar igual. Mi familia valora la promoción pública y los patrocinadores por encima de todo, la marca Beckham es lo primero", ha criticado el joven, que ha afirmado que creció "con una ansiedad abrumadora".