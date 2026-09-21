El discurso de Carmen Machi en el festival de San Sebastián: "El universo femenino de la mujer madura también interesa"

Alfonso Arús felicita a Carmen Machi por recibir el Premio Nacional de Cinematografía 2026 en el festival de San Sebastián y se hace eco de sus palabras al recibir el galardón.

La actriz Carmen Machi ha recogido este sábado el Premio Nacional de Cinematografía 2026 en el festival de cine de San Sebastián y, entre el público, como puede verse en las imágenes de las que se hace eco Aruser@s, se encontraba su compañero Paco León, que aplaudía emocionado las palabras de la galardonada al recibir tal honor.

Machi se enorgullecçia de que en su trayectoria profesional, tanto en cine como en teatro y televisión, haya podido "habitar mujeres con mundos muy diversos e interesantes". "Mujeres corrientes con vidas extraordinarias, frágiles, fuertes, inteligentes, analfabetas,y desde hace unos cuantos años, mujeres maduras", añadía.

La protagonista de series como 'Aída' y 'Siete Vidas' y ganadora del Goya por 'Ocho apellidos vascos' hacía hincapié en estas últimas: "Gracias por poner el foco en ellas, contar sus historias y darles visibilidad. El universo femenino de la mujer madura también interesa, y mucho, doy fe".

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