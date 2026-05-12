Alfonso Arús, sobre la nueva tendencia de mostrar las calorías en los menús de los restaurantes: "Nos quieren hundir"

El presentador de Aruser@s no quiere saber cuántas calorías se está comiendo cuando se va a un restaurante a disfrutar de un buen menú, porque corre el peligro de pedirse "un cogollo" y marcharse a casa.

Mostrar las calorías en los menús es una nueva tendencia en el mundo de la gastronomía que lleva años implantada en Londres y que se está estudiando en España. "A ver qué os parecería llegar a un restaurante y encontraros la carta con el nombre de los platos y, además del precio, las calorías que tiene", plantea Alba Sánchez en Aruser@s. Alfonso Arús no deja ni acabar a la periodista: "Muy mal, no quiero saber la verdad". Una opinión que refuerza tras contemplar un ejemplo de ello. "Para mí es peor que me digan las calorías que el precio", insiste. "Nos quieren hundir", remata.

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