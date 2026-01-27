Alfonso Arús, al descubrir el secreto para vivir 101 años de una anciana: "Le acaba de dar Anís del Mono"

Tiene 101 años, duerme poco, no hace ejercicio y se da caprichos sin remordimientos. El sorprendente estilo de vida de esta centenaria china ha dado la vuelta al mundo y ha llegado hasta Aruser@s.

El estilo de vida "poco saludable" de una mujer de 101 años ha dado la vuelta al mundo y ha acabado llegando al plató de Aruser@s. La protagonista, entrevistada en varios medios de comunicación en China por su longeva trayectoria vital, ha sorprendido al confesar que su secreto no está precisamente en seguir hábitos saludables: acostarse tarde y darse atracones sin remordimientos, incluida la comida basura, forman parte de su rutina diaria.

"Sus hijos avalan además su historia", desvela Alba Sánchez, quien explica con detalle cómo es su día a día. La mujer se levanta a las 10:00 de la mañana, se toma un té, come a las 12:00 y cena a las 18:00. "Y a partir de ahí comienzan los malos hábitos", relata la colaboradora. Según cuenta la propia protagonista, no hace ejercicio en todo el día, pasa la noche viendo la televisión hasta las dos de la madrugada y, mientras tanto, come patatas de bolsa y galletas.

La centenaria asegura además que duerme "como un tronco" y que se queda dormida en cuestión de segundos. Todo ello, según explica, tiene un motivo: "Tuvo siete hijos y se pasó la vida cocinando, limpiando y criando. Un día se cansó, empezó con estos hábitos y ahora se siente mejor que nunca", añade Alba Sánchez.

"Fíjate en la cara de felicidad de la mujer", alucina Hans Arús, asegurando que "está viviendo su mejor vida". "Le acaba de dar al anís del mono hace cinco minutos", bromea Alfonso Arús.

