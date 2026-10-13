Alfonso Arús no tiene claro qué es peor en el 'sistema métrico español' de los problemas: "La he liado parda es grave"

¿Qué es más grave, meterse en un marrón, liarla parda o acabar en un berenjenal? Un creador de contenido ha elaborado una particular escala para medir los líos en los que nos metemos, pero Alfonso Arús no termina de ver claro el orden.

El creador de contenido Aleix Martel ha propuesto un peculiar 'sistema métrico español' para medir la gravedad de los problemas según cómo los llamamos. En su ranking aparecen términos tan nuestros como problema, problemón, lío, marrón, marronazo, fregado, percal, movida, pifostio, pitote, follón, pollo, cristo o berenjenal.

Sin embargo, después de ver la clasificación en Aruser@s, Alfonso Arús no termina de tener claro qué expresión describe la situación más complicada. "Marronazo" le parece algo muy grave, aunque considera que en el ranking se han mezclado conceptos que no juegan en la misma liga. "La he liado parda es peor", sentencia entre risas, mientras que Rocío Cano también echa en falta una expresión que merece estar en esta escala del desastre: "A mí me ha faltado 'te has metido en un jardín'", apunta la colaboradora.

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