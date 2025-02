Alfonso Arús, tajante a Shakira: "Habla por ti, no todas las mujeres pueden facturar con los sueldos de ahora"

Shakira ha afirmado durante su concierto que si las mujeres quieren, lloran, pero que si no facturan. "Sí, con los salarios de hoy en día vamos a facturar, pero si no llegamos al día 5", responde Alfonso Arús.

"Nosotras, las mujeres, después de cada caída nos levantamos más sabias, más fuertes, más duras y si queremos llorar, lloramos, pero si no queremos llorar... facturamos", asegura Shakiraen su concierto en Latinoamérica. Una opinión que no convence a Alfonso Arús, que le contesta tajante en el vídeo principal de esta noticia desde el plató de Aruser@s: "Bueno, Shakira, habla por ti que tienes la posibilidad de facturar".

"Que no hable en nombre de todas las mujeres porque no todas tienen la posibilidad de facturar", insiste el presentador de Aruser@s, que reflexiona: "Lloren o no lloren, muchas veces, lamentablemente, no pueden facturar". Por su parte, Angie Cárdenas afirma que Shakira "está hablando del empoderamiento de las mujeres, pero muchas veces está en un estatus privilegiado". "Está en una posición de privilegio que no tienen el 99,9% de las mujeres", insite Alfonso Arús, que concluye su reflexión de manera rotunda: "Sí, con los salarios de hoy en día vamos a facturar, pero si no llegamos al día 5".