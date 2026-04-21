Alfonso Arús, tras el robo de prendas vintage de Madonna en Coachella: "Está lleno de chonis"

Tras la actuación en Coachella, Madonna denuncia el robo de varias piezas vintage de su vestuario vía Instagram: "No es solo ropa, es parte de mi historia. Ofrezco una recompensa por su devolución".

Tras la viral actuación de Sabrina Carpenter junto a Madonna en Coachella, ha llegado una noticia agridulce. La icónica cantante ha comunicado a través de sus redes sociales que, tras estar "en una nube" y con "mucha emoción", el "cierre del círculo se ha torcido" al descubrir el robo de varias piezas vintage de su vestuario.

"Mi vestuario, sacado de mis archivos personales (la chaqueta, el corsé, el vestido y el resto de prendas) no son solo ropa, son parte de mi historia. También han desaparecido otros artículos de archivo de la misma época. Espero y deseo que algún alma bondadosa encuentre esas piezas. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias", ha escrito la artista.

"¡Vaya seguridad en el festival, al final está lleno de chonis!", bromea Alfonso Arús tras conocer la noticia.

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