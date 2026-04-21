Una mujer roba un bolso y se delata al gastar 300 euros con la tarjeta en un bar cercano

En Zaragoza, una mujer robó un bolso con 200 euros, móviles y tarjetas de crédito en su interior y comenzó a consumir en un local cercano sin percatarse de que cada pago alertaba a la propietaria.

Atención, ladrones: si pretendéis robar el bolso a alguien, aseguraos de no empezar a gastar con la tarjeta cerca de la persona a la que se lo habéis robado, porque pueden llegarle notificaciones indicando dónde lo estáis utilizando.

Parece mentira, pero es lo que le ha ocurrido a una señora en Zaragoza. Tras robarle el bolso a una persona aprovechando un descuido, en el que llevaba la tarjeta de crédito, los móviles y 200 euros, la mujer que comentió el robo se marchó a un bar a empezar a consumir. Sin embargo, a la víctima le comenzaron a llegar correos electrónicos informándole de dónde se estaban realizando los pagos: llegó a gastar casi 300 euros en bebidas.

"Es lamentable que te vayas al bar de al lado a pegarte un atracón", bromea Angie Cárdenas desde el plató de Aruser@s tras conocer el surrealista caso.