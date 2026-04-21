Ahora

'No te imaginas'

Una mujer roba un bolso y se delata al gastar 300 euros con la tarjeta en un bar cercano

En Zaragoza, una mujer robó un bolso con 200 euros, móviles y tarjetas de crédito en su interior y comenzó a consumir en un local cercano sin percatarse de que cada pago alertaba a la propietaria.

Aruseros

Atención, ladrones: si pretendéis robar el bolso a alguien, aseguraos de no empezar a gastar con la tarjeta cerca de la persona a la que se lo habéis robado, porque pueden llegarle notificaciones indicando dónde lo estáis utilizando.

Parece mentira, pero es lo que le ha ocurrido a una señora en Zaragoza. Tras robarle el bolso a una persona aprovechando un descuido, en el que llevaba la tarjeta de crédito, los móviles y 200 euros, la mujer que comentió el robo se marchó a un bar a empezar a consumir. Sin embargo, a la víctima le comenzaron a llegar correos electrónicos informándole de dónde se estaban realizando los pagos: llegó a gastar casi 300 euros en bebidas.

"Es lamentable que te vayas al bar de al lado a pegarte un atracón", bromea Angie Cárdenas desde el plató de Aruser@s tras conocer el surrealista caso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán y EEUU se lanzan amenazas cruzadas a horas de que acabe el alto el fuego y con sus conversaciones en el aire
  2. Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El exjefe de gabinete de Maroto y el expresidente de Correos, testigos en el Supremo
  3. Comienza el debate de investidura de Guardiola con recelos entre PP y Vox tras el acuerdo ultra en Extremadura
  4. El Plan Estatal de Vivienda tendrá una "cláusula antifraude" frente a posibles amaños en la adjudicación de VPO
  5. Se cumplen 40 años de la Ley General de Sanidad: convirtió la salud en un derecho ciudadano universal y público en España
  6. Estranguló a su mujer, la enterró bajo hormigón e inventó su marcha a Brasil con un amante: se sienta en el banquillo el asesino confeso de Déborah