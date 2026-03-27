Alfonso Arús, sobre las rimas de la canción de Kiko Rivera a Isabel Pantoja: "Está hecha con inteligencia artificial, ¿no?"

"Ni tú ni yo supimos cómo hacerlo mejor" o "no hay paz sin ti dentro de mí", son solo algunas de la frases que Kiko Rivera dedica a su madre en esta canción que Alfonso Arús analiza en este vídeo.

Kiko Rivera ha lanzado su esperado tema dedicado a Isabel Pantoja, 'No hay paz sin ti', en donde habla de sus sentimientos durante el alejamiento que tuvieron. "Esta canción es para ti, mamá, porque pase lo que pase, siempre seré parte de ti", se escucha decir al dj antes de comenzar a cantar.

"Ni tú ni yo supimos cómo hacerlo mejor, dos corazones peleando con el dolor", continúa diciendo Kiko Rivera en un hit que tiene rimas como: "no hay paz sin ti, dentro de mí, aunque duela lo que vivimos aquí". Además, Kiko Rivera también pide perdón a su madre con otros versos: "Mamá, si me equivoqué, perdóname. El amor siempre fue más fuerte que el rencor".

Tras escuchar el tema en el vídeo, Alfonso Arús pregunta si "está hecha con inteligencia artificial". "No está confirmado, pero como él alguna vez ha dicho que ha usado tanto ChatGPT como IA para algunas letras de sus canciones o mejorar su color de voz hay mucha gente que se lo atribuye ahora", explica Tatiana Arús, que destaca que ella ha preguntado a ChatGPT "si esta canción puede estar hecha con IA": "Dice que algunas de las palabras son muy típicas y tiene rimas muy básicas típicas de IA".

Por su lado, el presentador afirma que "las rimas básicas son de inteligencia artificial y de inteligencia humana": "Al final todas las letras son lo mismo, cuando alguien habla de cabeza sabes que inmediatamente viene cerveza".

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